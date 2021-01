Recovery plan, Gualtieri: “La bozza del testo martedì in Consiglio dei ministri. Il confronto ha permesso di migliorare l’impostazione e rafforzare coerenza e visione strategica” (Di domenica 10 gennaio 2021) Una crisi di governo con un’emergenza sanitaria ed economica aperta “sarebbe incomprensibile”, anche perché “il dialogo con i partiti di maggioranza è stato molto utile, ha permesso di migliorare l’impostazione e rafforzare coerenza e visione strategica” del Recovery plan. Ad affermarlo, in un’intervista al Corriere, è il ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri. “Su questa base – ha spiegato l’esponente dell’Esecutivo – ora si sta finalizzando la revisione del testo. Auspico che martedì sia approvata dal Consiglio dei ministri per poi avviare subito il confronto con il Parlamento, con le forze sociali e con la ... Leggi su lanotiziagiornale (Di domenica 10 gennaio 2021) Una crisi di governo con un’emergenza sanitaria ed economica aperta “sarebbe incomprensibile”, anche perché “il dialogo con i partiti di maggioranza è stato molto utile, hadi” del. Ad affermarlo, in un’intervista al Corriere, è il ministro dell’Economia, Roberto. “Su questa base – ha spiegato l’esponente dell’Esecutivo – ora si sta finalizzando la redel. Auspico chesia approvata daldeiper poi avviare subito ilcon il Parlamento, con le forze sociali e con la ...

matteorenzi : Questi non hanno ancora scritto il testo del Recovery Plan. Ma che cosa stiamo aspettando? #StaseraItalia - TeresaBellanova : Vogliamo il testo completo del Recovery Plan. Voi sottoscrivereste un mutuo di casa leggendo solo il riassunto o vo… - matteorenzi : Le veline di Palazzo dicono che Italia Viva 'tiene in ostaggio il Recovery plan'. Santa pazienza! Ribadiamolo: il R… - mptuitter : Metà dei trumpiani d'Italia sono ora al governo ed esprimono il premier. E allora parte la velina di palazzo di ind… - Marco94607833 : RT @enzoben43: Oggi le comiche. Gualtieri afferma che non sta consegnando a IV la versione definitiva del recovery plan perché convinto ch… -

Ultime Notizie dalla rete : Recovery plan Recovery Plan, così l’Italia salva il passato e si gioca il futuro Open Recovery: Lega, 'a Bruxelles no voto a favore ma astensione su regolamento'

Roma, 10 gen (Adnkronos) – “I soldi del Recovery Plan? Due terzi sono a prestito, da rendicontare entro il 2026, da restituire entro il 2056. Ma per averli il Regolamento impone di rispettare le regol ...

Ora non è solo Matteo Renzi a suonare la carica ma anche il Ministro delle politiche agricole

Il Ministro delle politiche agricole Teresa Bellanova riferisce che Italia viva è pronta a staccare la spina al Governo ...

Roma, 10 gen (Adnkronos) – “I soldi del Recovery Plan? Due terzi sono a prestito, da rendicontare entro il 2026, da restituire entro il 2056. Ma per averli il Regolamento impone di rispettare le regol ...Il Ministro delle politiche agricole Teresa Bellanova riferisce che Italia viva è pronta a staccare la spina al Governo ...