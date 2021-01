Real Madrid, Curtois duro con la Liga: «Non siamo marionette» (Di domenica 10 gennaio 2021) Non è andata a Thibaut Courtois la decisione di far disputare lo stesso la gara tra Real Madrid e Osasuna nonostane la bufera di neve Il Mundo Deportivo rilancia le accuse di Courtois contro la Liga per la decisione di far disputare Real Madrid-Osasuna nonostante la bufera di neve. «siamo umani, non uno spettacolo che deve andare per forza sempre avanti. Non siamo marionette. siamo arrivati allo stadio percorrendo una strada piena di neve. È necessario pensare alla sicurezza delle persone, perché anche noi abbiamo famiglia. Quel che ha fatto LaLiga è censurabile». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di domenica 10 gennaio 2021) Non è andata a Thibaut Courtois la decisione di far disputare lo stesso la gara trae Osasuna nonostane la bufera di neve Il Mundo Deportivo rilancia le accuse di Courtois contro laper la decisione di far disputare-Osasuna nonostante la bufera di neve. «umani, non uno spettacolo che deve andare per forza sempre avanti. Nonarrivati allo stadio percorrendo una strada piena di neve. È necessario pensare alla sicurezza delle persone, perché anche noi abbiamo famiglia. Quel che ha fatto Laè censurabile». Leggi su Calcionews24.com

OlimpiaMI1936 : Una notte indimenticabile, attesa da sempre, un'impresa contro il Real Madrid: 80-76! ???? - Italbasket : ?? Impresona Milano! L’ @OlimpiaMI1936 batte il Real a Madrid in una notte storica. Su tutte, abbiamo scelto ques… - Eurosport_IT : Milano resiste al parziale del Real Madrid e sbanca il Wizink Center dopo 16 anni: il 2021 inizia col botto per l’… - Angelredblack1 : @IkerCasillas Vale per tutti. Per Lukaku, Lautaro etc. Tutti i top club sono a fine ciclo. Il Real Madrid, il Barce… - sportli26181512 : Casillas e il giudizio su Donnarumma e il Milan: 'Mi sbagliavo': 'I rossoneri hanno tradizione, ma Gigio merita un… -