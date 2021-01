Ragazzo sfregia 14enne facendole tagli sul volto: “Volevamo per emulare il sorriso diabolico del Joker” (Di domenica 10 gennaio 2021) Alfie Borromeo “Abbiamo fatto questa prova per verificare la soglia del dolore”. E’ quanto avrebbe detto il Ragazzo di 17 anni che lunedì scorso ha inferto dei tagli alle estremità delle labbra ad una ragazzina di 14 anni, che poi è stata ricoverata all’ospedale di Cernusco sul Naviglio, nel Milanese. Stando a quanto riferito nelle indagini dei carabinieri di Cassano d’Adda e della Procura per i minorenni, lei poi avrebbe cercato di infliggere gli stessi tagli a lui, ma per il dolore si sarebbe fatta accompagnare al pronto soccorso. I tagli sono simili al ghigno di Joker, ma si ipotizza allo stato una “prova di dolore”, come detto dal Ragazzo. Lunedì sera i due ragazzi si sono presentati al pronto soccorso dell’ospedale dell’hinterland milanese e hanno raccontato di essere scesi ... Leggi su improntaunika (Di domenica 10 gennaio 2021) Alfie Borromeo “Abbiamo fatto questa prova per verificare la soglia del dolore”. E’ quanto avrebbe detto ildi 17 anni che lunedì scorso ha inferto deialle estremità delle labbra ad una ragazzina di 14 anni, che poi è stata ricoverata all’ospedale di Cernusco sul Naviglio, nel Milanese. Stando a quanto riferito nelle indagini dei carabinieri di Cassano d’Adda e della Procura per i minorenni, lei poi avrebbe cercato di infliggere gli stessia lui, ma per il dolore si sarebbe fatta accompagnare al pronto soccorso. Isono simili al ghigno di, ma si ipotizza allo stato una “prova di dolore”, come detto dal. Lunedì sera i due ragazzi si sono presentati al pronto soccorso dell’ospedale dell’hinterland milanese e hanno raccontato di essere scesi ...

