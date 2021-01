Questa mamma usa l’illusione ottica per “vestire” sua figlia con frutta, verdura e fiori. (16 FOTO) (Di domenica 10 gennaio 2021) Avete mai pensato di utilizzare vostra figlia come “modella” per i vostri scatti FOTOgrafici? Sicuramente questo è un pensiero che in moltissimi avranno avuto. Tuttavia, Alya Chaglar, è una mamma che oltre ad aver voluto trasformare sua figlia in una perfetta modella per le sue opere FOTOgrafiche, ha anche aggiunta una strana nota di creatività, trasformando gli scatti fatti alla sua piccola in qualcosa di incredibile. Alya è la mamma di Stefani, una bimba di 3 anni. La donna è appassionata di FOTOgrafia e un giorno ha deciso di creare delle opere, che hanno per protagonista la figlia, ma con una vena davvero artistica. Infatti, la particolarità di stile FOTOgrafico di Questa donna è quello di utilizzare oggetti ... Leggi su virali.video (Di domenica 10 gennaio 2021) Avete mai pensato di utilizzare vostracome “modella” per i vostri scattigrafici? Sicuramente questo è un pensiero che in moltissimi avranno avuto. Tuttavia, Alya Chaglar, è unache oltre ad aver voluto trasformare suain una perfetta modella per le sue operegrafiche, ha anche aggiunta una strana nota di creatività, trasformando gli scatti fatti alla sua piccola in qualcosa di incredibile. Alya è ladi Stefani, una bimba di 3 anni. La donna è appassionata digrafia e un giorno ha deciso di creare delle opere, che hanno per protagonista la, ma con una vena davvero artistica. Infatti, la particolarità di stilegrafico didonna è quello di utilizzare oggetti ...

NicolaPorro : Non posso che dar voce a questa mamma alla quale auguro di poter rivedere presto sua figlia... ?? #CaroPorro… - evamarghe : @strraffaella Spero che questa cucciolata zazia e sonnolenta dopo il pasto fornito dalla loro mamma ti aiuti… - buronjek : RT @NicolaPorro: Non posso che dar voce a questa mamma alla quale auguro di poter rivedere presto sua figlia... ?? #CaroPorro #COVID19 #nata… - ToniaCate : RT @alessiarugge_96: Quanto mi manca questa stellina mamma mia ???? #ÖzgeGürel - morenoventurell : RT @NicolaPorro: Non posso che dar voce a questa mamma alla quale auguro di poter rivedere presto sua figlia... ?? #CaroPorro #COVID19 #nata… -

Ultime Notizie dalla rete : Questa mamma Covid, il video-appello ai negazionisti della mamma ricoverata: «Qui è tutto vero, ho visto giovani morire» Il Messaggero MIRACOLI DAL CIELO, STORIA VERA DI ANNABEL BEAM/ “Incontro” con Gesù e poi…

La storia vera di Annabel Beam alla base di Miracoli dal cielo. Il film con Jennifer Garner ispirato al libro omonimo scritto dalla madre Christy Beam ...

Camilla Filippi protagonista nel thriller psicologico “La stanza”: «Questo film mi ha turbata, ho pianto moltissimo»

«Questo film mi ha molto turbata, ha alimentato i miei sensi di colpa e di inadeguatezza. Ho pianto tantissimo, ho avuto pensieri angoscianti. Per fortuna vado da un bravo psicologo».

La storia vera di Annabel Beam alla base di Miracoli dal cielo. Il film con Jennifer Garner ispirato al libro omonimo scritto dalla madre Christy Beam ...«Questo film mi ha molto turbata, ha alimentato i miei sensi di colpa e di inadeguatezza. Ho pianto tantissimo, ho avuto pensieri angoscianti. Per fortuna vado da un bravo psicologo».