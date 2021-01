Quelle accuse dagli Usa | “L’Italia ha rubato le elezioni”

Leggi su it.insideover

(Di domenica 10 gennaio 2021) “Italy Did it!”. Una buona fetta della destra trumpiana Usa è convinta chesia al centro di una grande cospirazione ai danni del presidente Donald Trump. No, non parliamo della controinchiesta sul Russiagate alla quale sta lavorando il procuratore John Durham ma di una teoria piuttosto bizzarra che – per quello che ne sappiamo InsideOver.