Psg | Sarabia ha la ricetta | “Seguiamo Pochettino e ci adattiamo a ciò che chiede Vogliamo vincere la Supercoppa”

Pablo Sarabia, attaccante del Psg, ha commentato ai canali ufficiali del club parigino l'importante vittoria ottenuta ai danni del Brest in campionato. Netto 3-0 dei francesi di mister Pochettino con le reti anche di Kean e Icardi. "È stata una partita difficile, anche per le modifiche sul sistema di gioco che ha portato il nuovo allenatore. Ma questo era chiaro e c'era da aspettarselo. L'importante è adattarsi a quello che il mister ci chiede e in questa gara lo abbiamo fatto, seguendo in campo tutte le sue indicazioni".E in ottica futura: "Questa è una vittoria sicuramente importante ai fini del campionato, ma che ci da fiducia anche in vista della Supercoppa di mercoledì: ci aspetta una partita tosta contro un avversario ostico, ma noi Vogliamo fare una bella partita ed alzare il primo trofeo della ...

Pablo Sarabia, attaccante del Psg, ha commentato ai canali ufficiali del club parigino l’importante vittoria ottenuta ai danni del Brest in campionato. Netto 3-0 dei francesi di mister Pochettino con ...

Pablo Sarabia, attaccante del Psg, ha commentato ai canali ufficiali del club parigino l'importante vittoria ottenuta ai danni del Brest in campionato. Netto 3-0 dei francesi di mister Pochettino con ...