Prurito del cuoio capelluto: cause e rimedi (Di domenica 10 gennaio 2021) Sembra un gesto spontaneo, ma quando ci troviamo ad avere a che fare con «grattacapi» sempre più frequenti e ripetuti nel tempo è bene non sottovalutarli. Le cause possono essere molteplici, di diversa natura, e non necessariamente associabili a scarsa igiene. «La stagione fredda inaugura il progressivo abbassamento delle temperature e, con esso, la riacutizzazione di tutte le dermatiti infiammatorie che colpiscono l’intero ambito cutaneo, capillizio incluso!» spiega la dottoressa Grazia Ettorre, dermatologa di MioDottore che aderisce al progetto di video consulenza online attivato dalla piattaforma. Leggi su vanityfair (Di domenica 10 gennaio 2021) Sembra un gesto spontaneo, ma quando ci troviamo ad avere a che fare con «grattacapi» sempre più frequenti e ripetuti nel tempo è bene non sottovalutarli. Le cause possono essere molteplici, di diversa natura, e non necessariamente associabili a scarsa igiene. «La stagione fredda inaugura il progressivo abbassamento delle temperature e, con esso, la riacutizzazione di tutte le dermatiti infiammatorie che colpiscono l’intero ambito cutaneo, capillizio incluso!» spiega la dottoressa Grazia Ettorre, dermatologa di MioDottore che aderisce al progetto di video consulenza online attivato dalla piattaforma.

gabryjoy : Perdere in borsa fa venire un gran prurito...??Sara' la mossa astuta del Zukkerino per non perdere in azioni..????????????… - EInformazione : DERMATITE ATOPICA IN ETA' PEDIATRICA Dupilumab approvato dalla CE come primo e unico farmaco biologico per il tratt… - persadentro : per non parlare del prurito per tutto il corpo e lo sfogo sul viso.. penso solamente di essere piena di stress - tuider_Unicorn8 : Quando parlate per sputare sentenze dall'alto del vostro piedistallo eretto sul privilegio mi viene un prurito alle… - jfktormento : @fabriziobarca @colvieux Lei è encomiabile riesce a dire una cosa sensata in risposta ad un politico del PD a me al… -

Ultime Notizie dalla rete : Prurito del Prurito del cuoio capelluto: cause e rimedi Vanity Fair Italia Prurito del cuoio capelluto: cause e rimedi

Le cause possono essere tante e di diversa natura, così come i rimedi per cercare di attenuarlo. Abbiamo fatto il punto della situazione con l'aiuto di una specialista ...

Come si presenta l’orticaria nei bambini e cosa può provocarla?

L'orticaria nei bambini è un fenomeno frequente che può essere causato da diversi fattori, vediamo come si presenta e quanto a lungo dura.

Le cause possono essere tante e di diversa natura, così come i rimedi per cercare di attenuarlo. Abbiamo fatto il punto della situazione con l'aiuto di una specialista ...L'orticaria nei bambini è un fenomeno frequente che può essere causato da diversi fattori, vediamo come si presenta e quanto a lungo dura.