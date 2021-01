Probabili formazioni Juventus Sassuolo Quote | De Zerbi privo di Berardi Serie A

(Di domenica 10 gennaio 2021): ledel match. Ecco le scelte degli allenatori per la sfida di questa sera a Torino, nella 17^ giornata diA.

_biancocelesti : Parma - Lazio, probabili formazioni: tornano Leiva e Reina, conferma per Caicedo: - occhio_notizie : La squadra di Gattuso cerca il riscatto dopo la brutta sconfitta casalinga contro lo Spezia. Qui le probabili forma… - infoitsport : Le probabili formazioni di Roma-Inter: DUE i ballottaggi - occhio_notizie : Partita d'alta classifica all'Olimpico, si sfidano la seconda e la terza della classifica. Ecco dove vederla e le p… - infoitsport : Serie A, le probabili formazioni della 17ª giornata -

Ultime Notizie dalla rete : Probabili formazioni

Allo stadio Olimpico i giallorossi ricevono la formazione di Conte. Fonseca ripropone Villar e Veretout in mediana con Pellegrini trequartista insieme a Mkhitaryan ...Buone notizie anche dall’infermeria per Antonio Conte: dopo Alexis Sanchez (disponibile già per la gara contro la Sampdoria), sono ormai vicinissimi al recupero anche Matias Vecino e Andrea Pinamonti.