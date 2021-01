Privacy, oltre 300 milioni di euro di sanzioni in Europa nel 2020 (Di domenica 10 gennaio 2021) E’ quanto emerge dal rapporto dell'Osservatorio di FederPrivacy in cui sono state analizzate le fonti istituzionali dello Spazio Economico europeo (SEE). Leggi su ilsole24ore (Di domenica 10 gennaio 2021) E’ quanto emerge dal rapporto dell'Osservatorio di Federin cui sono state analizzate le fonti istituzionali dello Spazio Economicopeo (SEE).

È quanto emerge dal rapporto dell'Osservatorio di Federprivacy in cui sono state analizzate le fonti istituzionali dello Spazio Economico Europeo (SEE).

Le nuove regole privacy WhatsApp non vi piacciono? Ecco le alternative!

Una breve lista di alternative a WhatsApp, qual ora non abbiate intenzione di accettare le nuove regole della privacy imposte dal servizio.

