Pokémon Rosso: giocabile nell'avatar di un programmatore su Twitter (Di domenica 10 gennaio 2021) Catturate le piccole creature sfuggenti anche sull'immagine profilo di un programmatore su Twitter, Pokémon Rosso invade il social Negli anni passati abbiamo visto crescere un inusuale fenomeno, quello di piattaforme social, streaming o altro che danno la possibilità alle chat di giocare a determinati videogiochi. I comandi che maggiormente vengono segnalati dagli utenti, oppure quelli selezionati a caso, vanno poi a definire l'input dei comandi per far muovere il personaggio del gioco. Tal cosa potremmo dire sia diventata un fenomeno grazie ai "Twitch Plays" dedicati alle run di Pokémon, molte di queste sorprendentemente finite con successo (pur facendolo in un lasso di tempo enorme). Ora veniamo però sorpresi da un'inusuale evoluzione del metodo. Su Twitter infatti gli utenti ...

