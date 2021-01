Pokémon: il nuovo peluche permette di dormire dentro… Gengar! (Di domenica 10 gennaio 2021) The Pokémon Company e Premium Bandai hanno ufficialmente svelato il nuovo cuscino a tema Pokémon, il quale permetterà di dormire all’interno di Gengar! Ebbene sì, non è un incubo e avete letto bene! Direttamente dalla Terra del Sol Levante arriva la nuova collaborazione tra The Pokémon Company e Premium Bandai. Il prodotto del quale stiamo parlando non è altro che un peluche che rappresenta Gengar, il Pokémon di prima generazione di tipo Spettro/Veleno. La particolarità di questo peluche, tuttavia, è che una volta estratta la lingua quest’ultima si trasformerà in una sottospecie di cuscino e, inserendo la testa all’interno della sua bocca (scena davvero raccapricciante) si potrà schiacciare un pisolino. Il ... Leggi su tuttotek (Di domenica 10 gennaio 2021) TheCompany e Premium Bandai hanno ufficialmente svelato ilcuscino a tema, il qualerà diall’interno diEbbene sì, non è un incubo e avete letto bene! Direttamente dalla Terra del Sol Levante arriva la nuova collaborazione tra TheCompany e Premium Bandai. Il prodotto del quale stiamo parlando non è altro che unche rappresenta Gengar, ildi prima generazione di tipo Spettro/Veleno. La particolarità di questo, tuttavia, è che una volta estratta la lingua quest’ultima si trasformerà in una sottospecie di cuscino e, inserendo la testa all’interno della sua bocca (scena davvero raccapricciante) si potrà schiacciare un pisolino. Il ...

tuttoteKit : #Pokémon: il nuovo peluche permette di dormire dentro... Gengar! #Bandai #PremiumBandai #tuttotek - sunflowerhcn : mi è venuta voglia di giocare di nuovo a pokémon diamante.. - infoitscienza : Pokemon - in arrivo il nuovo gioco per Nintendo - MangaForevernet : ? Pokemon - voci sulla data di uscita del nuovo gioco per Nintendo Switch ? ? - pokemonnext : Pokémon GO: rilasciato un nuovo codice per ottenere l’abbigliamento di Gucci! -

Ultime Notizie dalla rete : Pokémon nuovo L'Isola Solitaria dell'Armatura è quello che serviva a Pokémon Spada e Scudo? - Recensione Spaziogames.it