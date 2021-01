Pirlo: “Era importante dare continuità. Il secondo tempo col Torino ci ha svegliato” (Di lunedì 11 gennaio 2021) Andrea Pirlo ai microfoni di Sky Sport dopo il successo contro il Sassuolo: “Era importante vincere e dare continuità altrimenti non serviva niente la vittoria di San Siro. Siamo stati costretti ad avanzare il baricentro, l’importante era vincere con carattere per portare a casa i tre punti. Siamo cresciuti nell’autostima e negli automatismi, abbiamo avuto anche dei recuperi importanti sul piano fisico. Il secondo tempo con il Torino ci ha dato grande forza”. Sul gol di Defrel: “C’è da segnalare la passività dei nostri centrocampisti ed il mal posizionamento dei due centrali, lui poi è stato bravo nello stop ma abbiamo sbagliato nei due reparti”. Foto: Twitter Juventus L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 11 gennaio 2021) Andreaai microfoni di Sky Sport dopo il successo contro il Sassuolo: “Eravincere ealtrimenti non serviva niente la vittoria di San Siro. Siamo stati costretti ad avanzare il baricentro, l’era vincere con carattere per portare a casa i tre punti. Siamo cresciuti nell’autostima e negli automatismi, abbiamo avuto anche dei recuperi importanti sul piano fisico. Ilcon ilci ha dato grande forza”. Sul gol di Defrel: “C’è da segnalare la passività dei nostri centrocampisti ed il mal posizionamento dei due centrali, lui poi è stato bravo nello stop ma abbiamo sbagliato nei due reparti”. Foto: Twitter Juventus L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

juventusfc : Era l'ultima risposta di Mister @Pirlo_official. A breve il report su - forumJuventus : Pirlo post #JuveSassuolo 'Era importante vincere con voglia e carattere, altrimenti la partita fatta Mercoledì non… - Sport_Mediaset : #Juventus, #Pirlo esulta: 'Stasera era importante, la svolta con il #Torino'. #SportMediaset #JuveSassuolo - francescoceccot : RT @forumJuventus: Pirlo post #JuveSassuolo 'Era importante vincere con voglia e carattere, altrimenti la partita fatta Mercoledì non sareb… - vinz2981 : @mikelelomb @antonio_anro Forse era meglio lasciare in panchina il mister Campione D’Italia in carica , far fare es… -