Pioli: «Ibra importantissimo, l’infortunio di Tonali…» – VIDEO (Di domenica 10 gennaio 2021) Il ritorno di Ibra è la miglior notizia possibile per il tecnico del Milan Stefano Pioli. Le condizioni di Sandro Tonali invece preoccupano Il tecnico del Milan Stefano Pioli ha parlato dopo la vittoria casalinga contro il Torino facendo trasparire la propria soddisfazione per il ritorno in campo di Zlatan Ibrahimovic. «Ibra è importantissimo. Al di là del fatto che la squadra ha mantenuto un livello di prestazioni molto alto, averlo recuperato è importantissimo. E’ chiaro che ci vorrà tempo per recuperare la migliore condizione possibile. Tonali ha preso un brutto colpo ma spero che possa migliorare nel giro di pochi giorni. E’ un momento delicato, specialmente in quella zona di campo». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di domenica 10 gennaio 2021) Il ritorno diè la miglior notizia possibile per il tecnico del Milan Stefano. Le condizioni di Sandro Tonali invece preoccupano Il tecnico del Milan Stefanoha parlato dopo la vittoria casalinga contro il Torino facendo trasparire la propria soddisfazione per il ritorno in campo di Zlatanhimovic. «. Al di là del fatto che la squadra ha mantenuto un livello di prestazioni molto alto, averlo recuperato è. E’ chiaro che ci vorrà tempo per recuperare la migliore condizione possibile. Tonali ha preso un brutto colpo ma spero che possa migliorare nel giro di pochi giorni. E’ un momento delicato, specialmente in quella zona di campo». Leggi su Calcionews24.com

ZZiliani : Il #Milan gioca da tempo senza #Ibra, #Bennacer, #Kyaer (appena rientrato) e ora anche #Saelemaekers, divenuto un p… - ansacalciosport : Pioli non rischia, Ibra e Calhanoglu dalla panchina. Milan con Leao in attacco, il Torino si affida a Verdi-Belotti… - AnsaLombardia : Pioli esulta 'Milan è squadra, primo tempo di alto livello'. 'Leao non era da ammonire, Ibra? Ora deve trovare cond… - AnsaLombardia : Pioli non rischia, Ibra e Calhanoglu dalla panchina. Milan con Leao in attacco, il Torino si affida a Verdi-Belotti… - salvione : Pioli: 'Leao? Mai vista un'ammonizione così! Ibra ha uno spessore umano enorme' -