Pino Daniele ricordato dalla figlia Cristina: 'L'ho sognato, poco dopo mi è arrivato un segnale' (Di domenica 10 gennaio 2021) Quando devo prendere decisioni o sono giù, mi leggo queste parole, sento la sua energia, credo molto nel dopo e una personalità come la sua non poteva andare via del tutto . Chi è Cristina Daniele ... Leggi su tv.fanpage (Di domenica 10 gennaio 2021) Quando devo prendere decisioni o sono giù, mi leggo queste parole, sento la sua energia, credo molto nele una personalità come la sua non poteva andare via del tutto . Chi è...

welikeduel : A me me piace 'o blues, di Pino Daniele. Tahnee Rodriguez e la #propagandaorkestra #propagandalive - rtl1025 : ?? ?? 6 anni fa, nel 2015, ci lasciava uno dei più grandi della nostra musica, Pino Daniele. Aveva 60 anni ??… - RadioItalia : Il 4 Gennaio 2015 ci lasciava Pino Daniele ?? Sempre nei nostri cuori @Pino_Daniele - Francescoeletti : @Mezzorainpiu @RaiTre Come dire che in Europa sanno tutti che la lega ha 'stornato ' 49 milioni di euro. Questa le… - Francescoeletti : @Noiconsalvini PERCHÉ NON FATE LE PREVISIONI METEO? SARESTE PIÙ CREDIBILI. QUESTA LEGA È UNA VERGOGNA - cit da 'O… -