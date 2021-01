Pierpaolo Spollon è fidanzato? C’è del mistero

(Di domenica 10 gennaio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.è uno dei protagonisti di ‘Che Dio ci aiuti’. Ma che cosa si sa sulla sua vita privata e sentimentale?è tra i grandi protagonisti di ‘Che Dio ci aiuti’, la serie tv arrivata alla sesta serie e che, dopo esser tornata sul piccolo schermo qualche giorno fa, andrà in onda

MontiFrancy82 : A #DomenicaIn ospiti @BeppeFiorello @RVecchioni #SandraMilo #PierluigiDiaco #ValeriaFabrizi @CarContiRai… - SMSNEWSOFFICIAL : A #DomenicaIn ospiti @BeppeFiorello @RVecchioni #SandraMilo #PierluigiDiaco #ValeriaFabrizi @CarContiRai… - SMSNEWSOFFICIAL : A Domenica In ospiti Giuseppe Fiorello, Roberto vecchioni, Sandra Milo, Pierluigi Diaco, Valeria Fabrizi, Carlo Con… - supremanes : RT @bubinoblog: Mara Venier fa un grande regalo ai fan di #CheDiociaiuti6. Valeria Fabrizi, Gianmarco Saurino, Pierpaolo Spollon e Diana De… - PatriziaAlessa2 : RT @bubinoblog: Mara Venier fa un grande regalo ai fan di #CheDiociaiuti6. Valeria Fabrizi, Gianmarco Saurino, Pierpaolo Spollon e Diana De… -

Ultime Notizie dalla rete : Pierpaolo Spollon

Pierpaolo Spollon è uno dei protagonisti di 'Che Dio ci aiuti'. Ma che cosa si sa sulla sua vita privata e sentimentale?In diretta dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma e condotta da Mara Venier, la 18° puntata di Domenica In, in onda su Rai1 domenica 10 gennaio alle 14, avrà come primo protagonista Giuseppe Fiorello, ch ...