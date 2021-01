“Perdono”. C’è Posta per Te, abbandonata dal padre Rossella risponde così: Maria De Filippi si commuove (Di domenica 10 gennaio 2021) Storie e drammi familiari, persone care ritrovate, riappacificazioni e torti perdonati appassionano da sempre il pubblico italiano. E Maria De Filippi con “C’è Posta per te” riesce sempre a trovar la chiave per entrare nel cuore dei suoi ospiti, facendo loro dimenticare che si trovano di fronte a milioni di persone. Il successo del programma in gran parte è tutto qua, nelle storie raccontate in cui molti si riconoscono. Storie di dissidi e di abbandono, proprio come quella andata in onda nell’ultima puntata di C’è Posta per te 2021. Antonio, il padre, e Rossella, la figlia, si incontrano in un faccia a faccia anche duro, con due versioni che si contrappongono: “Quando è successa la cosa della patente, io ho provato più volte a chiamarti, ti ho mandato tanti messaggi ma tu non mi hai ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 10 gennaio 2021) Storie e drammi familiari, persone care ritrovate, riappacificazioni e torti perdonati appassionano da sempre il pubblico italiano. EDecon “C’èper te” riesce sempre a trovar la chiave per entrare nel cuore dei suoi ospiti, facendo loro dimenticare che si trovano di fronte a milioni di persone. Il successo del programma in gran parte è tutto qua, nelle storie raccontate in cui molti si riconoscono. Storie di dissidi e di abbandono, proprio come quella andata in onda nell’ultima puntata di C’èper te 2021. Antonio, il, e, la figlia, si incontrano in un faccia a faccia anche duro, con due versioni che si contrappongono: “Quando è successa la cosa della patente, io ho provato più volte a chiamarti, ti ho mandato tanti messaggi ma tu non mi hai ...

