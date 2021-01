Perché l’app IO segnala che gli utenti riceveranno decine di migliaia di euro di cashback (Di domenica 10 gennaio 2021) Non solo ricariche Postepay che, seppure comportino solo spostamento di denaro, vengono conteggiate per il cashback – come vi abbiamo spiegato qui – ma anche l’illusione che il rimborso che ognuno dei partecipanti riceverà sarà di decine di migliaia di euro. Accade oggi a tutti coloro che hanno partecipato al cashback Natale, come mostrano gli screen in questo articolo. Chiunque di voi, andando a controllare la propria applicazione, si troverà davanti cifre astronomiche che farebbero gola a chiunque ma che sono solamente frutto di (un altro) errore. LEGGI ANCHE >>> Italia Cashless al via: ecco tutto quello che devi sapere sul cashback di stato Perché vediamo decine di migliaia di euro di ... Leggi su giornalettismo (Di domenica 10 gennaio 2021) Non solo ricariche Postepay che, seppure comportino solo spostamento di denaro, vengono conteggiate per il– come vi abbiamo spiegato qui – ma anche l’illusione che il rimborso che ognuno dei partecipanti riceverà sarà dididi. Accade oggi a tutti coloro che hanno partecipato alNatale, come mostrano gli screen in questo articolo. Chiunque di voi, andando a controllare la propria applicazione, si troverà davanti cifre astronomiche che farebbero gola a chiunque ma che sono solamente frutto di (un altro) errore. LEGGI ANCHE >>> Italia Cashless al via: ecco tutto quello che devi sapere suldi statovediamodididi ...

adorvehim : @nolanismo Amo non ti trovo perché avendo l’app craccata se clicco il link non mi porta nell’app?? - nimloth_1 : @AzzurraBarbuto Apple blocca l'app Parler perché i conservatori li non venivano censurati. La democrazia. - sbarelling : L’app di Diretta è pressoché perfetta, l’unica cosa che dovrebbero aggiungere è il recupero perché non si capisce q… - lellone28__ : @onlythebrave_nc perchè ho sempre avuto android (e se la disinstallavi un app dovevi ripagarla poi) QUINDI GRAZIE E… - fraschiocciola : Ho installato l'app Io per il cashback e aggiunto col metodo di pagamento 'carta di credito' il mio bancomat, perch… -

Ultime Notizie dalla rete : Perché l’app Pazienti positivi «tenuti per mano» anche a casa con la telesorveglianza Corriere della Sera