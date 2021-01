Perché con Biden l’Ucraina torna al centro. L’analisi di Quintavalle (Di domenica 10 gennaio 2021) Nel 2014 l’Ucraina balzò agli onori delle cronache per la rivolta di EuroMaidan, che depose il presidente Yanukovich, e la successiva occupazione russa della Crimea, cui seguì la guerra civile nelle province orientali del Donbas. Ora è sparita dai radar, ma rimane la pietra d’inciampo su cui si misura la salute delle relazioni tra Occidente e Russia. Se non si normalizzano i rapporti tra Ucraina e Russia, non si normalizzano nemmeno quelli tra Russia e Occidente. Vediamo dunque quali sviluppi sono prevedibili nell’immediato. Nel 2019 il Paese, “un po’ per celia e un po’ per non morire” ha consegnato le chiavi del Palazzo Presidenziale a Volodymir Zelensky, un comico populista. Il nuovo presidente ha scoperto che i metodi che usava nelle sue sit-com difficilmente sono applicabili nella vita reale, e sta sperimentando i maggiori rovesci proprio nella battaglia contro la ... Leggi su formiche (Di domenica 10 gennaio 2021) Nel 2014balzò agli onori delle cronache per la rivolta di EuroMaidan, che depose il presidente Yanukovich, e la successiva occupazione russa della Crimea, cui seguì la guerra civile nelle province orientali del Donbas. Ora è sparita dai radar, ma rimane la pietra d’inciampo su cui si misura la salute delle relazioni tra Occidente e Russia. Se non si normalizzano i rapporti tra Ucraina e Russia, non si normalizzano nemmeno quelli tra Russia e Occidente. Vediamo dunque quali sviluppi sono prevedibili nell’immediato. Nel 2019 il Paese, “un po’ per celia e un po’ per non morire” ha consegnato le chiavi del Palazzo Presidenziale a Volodymir Zelensky, un comico populista. Il nuovo presidente ha scoperto che i metodi che usava nelle sue sit-com difficilmente sono applicabili nella vita reale, e sta sperimentando i maggiori rovesci proprio nella battaglia contro la ...

