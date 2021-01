Per Umberto Tozzi non c’è “Gloria” nello staff di Trump che utilizza il suo pezzo prima dell’assalto a Capitol Hill (Di domenica 10 gennaio 2021) Umberto Tozzi si dissocia dall’utilizzo della canzone Gloria prima dell’assalto a Capitol Hill, con i figli di Trump e tutto il suo staff ripreso sulle note della canzone. Melodia che è stata ampiamente utilizzata da Donald Trump e dai suoi, anche mercoledì 16 gennaio – appena prima dell’assalto al Congresso – durante il comizio risuonavano le note della nota canzone del cantante italiano, diffusa tramite altoparlanti. Umberto Tozzi ha deciso di dissociarsi apertamente e pubblicamente dal fatto con un video su Twitter. Umberto To my dearest fans, I have recently been shown a video in which one of my most cherished ... Leggi su giornalettismo (Di domenica 10 gennaio 2021)si dissocia dall’utilizzo della canzone, con i figli die tutto il suoripreso sulle note della canzone. Melodia che è stata ampiamenteta da Donalde dai suoi, anche mercoledì 16 gennaio – appenaal Congresso – durante il comizio risuonavano le note della nota canzone del cantante italiano, diffusa tramite altoparlanti.ha deciso di dissociarsi apertamente e pubblicamente dal fatto con un video su Twitter.To my dearest fans, I have recently been shown a video in which one of my most cherished ...

