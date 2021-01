Per il default dei crediti basta un arretrato di 500 euro (Di domenica 10 gennaio 2021) Dal 1° gennaio si applicano le nuove definizioni di finanziamento deteriorato. Non più compensabili gli importi scaduti con altri margini disponibili Leggi su ilsole24ore (Di domenica 10 gennaio 2021) Dal 1° gennaio si applicano le nuove definizioni di finanziamento deteriorato. Non più compensabili gli importi scaduti con altri margini disponibili

di Rita Maria Stanca Durante la pandemia globale l’ambiente di lavoro di molte persone si è spostato dagli uffici al salotto di casa e sono state tante le difficoltà riscontrate per bilanciare lavoro ...

Bruno . Villois. Le casse pubbliche languono, le entrate tributarie sono in continua fase calante, gli introiti sono scesi almeno del 10 per cento, le scadenze fiscali rinviate si ...

