Per gli oculisti la telemedicina è un’opportunità (Di domenica 10 gennaio 2021) Gli oculisti: “La telemedicina è un’opportunità per cura e prevenzione. Riduce il tempo e ottimizza la spesa, la pandemia impone un ripensamento” La telemedicina è un’opportunità in epoca di emergenza Covid, per la prevenzione e la cura in oftalmologia. Ne è certo Danilo Renato Mazzacane, consigliere dell’Associazione italiana dei medici oculisti (AIMO) e segretario di… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di domenica 10 gennaio 2021) Gli: “Laper cura e prevenzione. Riduce il tempo e ottimizza la spesa, la pandemia impone un ripensamento” Lain epoca di emergenza Covid, per la prevenzione e la cura in oftalmologia. Ne è certo Danilo Renato Mazzacane, consigliere dell’Associazione italiana dei medici(AIMO) e segretario di… L'articolo Corriere Nazionale.

matteorenzi : Per chi vuole sentire davvero ciò che proponiamo noi. Nel merito, sui contenuti, precisi. Antipatici e impopolari,… - Ettore_Rosato : Convocato a palazzo Chigi il presidente del consiglio gli chiede per guadagnarsi il suo voto: “Vuoi qualche incaric… - matteosalvinimi : Amici, sono orgoglioso di quello che ho fatto da ministro, salvando vite, combattendo gli scafisti e difendendo la… - benny_95 : RT @alessia89209511: RAGA D HA DETTO CHE HA SENTITO LA MANCANZA DI R E POI GLI HA CHIESTO SE STAVA BENE E DOPO SI SONO DATE BEN 2 BACI ma p… - IgnOrtEsc : RT @Michele92921511: 'Non c'è persona più vigliacca di colui che cerca di far sentire in colpa gli altri per i propri errori' (Cit.) Buona… -

Ultime Notizie dalla rete : Per gli Doppia autenticazione per gli acquisti on-line: cosa cambia QuiFinanza Alberi di città, cinque indizi per capire se sono in buona salute (e noi con loro)

Gli alberi sono i nostri principali alleati nelle città. Sono un argine cruciale al cambiamento climatico. Drenano inquinanti sia dall’aria sia dalle acque. Sono un vero e proprio rene, un filtro che ...

Sydney, ecco dove è obbligatorio indossare la mascherina

I residenti di Greater Sydney (inclusi Wollongong, la Central Coast e le Blue Mountains) sono ora tenuti a indossare la mascherina in vari luoghi al chiuso: supermercati, centri commerciali, cinema, t ...

Gli alberi sono i nostri principali alleati nelle città. Sono un argine cruciale al cambiamento climatico. Drenano inquinanti sia dall’aria sia dalle acque. Sono un vero e proprio rene, un filtro che ...I residenti di Greater Sydney (inclusi Wollongong, la Central Coast e le Blue Mountains) sono ora tenuti a indossare la mascherina in vari luoghi al chiuso: supermercati, centri commerciali, cinema, t ...