Pattinaggio di figura: Guignard-Fabbri incantano Torino e vincono la quarta tappa del Gran Premio Italia (Di domenica 10 gennaio 2021) Sempre meglio. I danzatori Charlène Guignard-Marco Fabbri hanno vinto per dispersione la quarta tappa del Gran Premio Italia, competizione di Pattinaggio di figura andata in scena questo fine settimana presso il Pala Tazzoli di Torino, sfoderando una prestazione di altissimo profilo, in crescita rispetto alle precedenti due uscite. Gli atleti delle Fiamme Azzurre, sulla falsariga di quanto successo nella rhythm dance, hanno ricevuto livello 4 in tutti gli elementi “a chiamata”, oltre che una valutazione altissima in termini di grado di esecuzione. Di particolare bellezza, come al solito, la sequenza di twizzles, giudicata con un plebiscito di +5 esattamente come nel caso del sollevamento combinato, stazionario e ... Leggi su oasport (Di domenica 10 gennaio 2021) Sempre meglio. I danzatori Charlène-Marcohanno vinto per dispersione ladel, competizione didiandata in scena questo fine settimana presso il Pala Tazzoli di, sfoderando una prestazione di altissimo profilo, in crescita rispetto alle precedenti due uscite. Gli atleti delle Fiamme Azzurre, sulla falsariga di quanto successo nella rhythm dance, hanno ricevuto livello 4 in tutti gli elementi “a chiamata”, oltre che una valutazione altissima in termini di grado di esecuzione. Di particolare bellezza, come al solito, la sequenza di twizzles, giudicata con un plebiscito di +5 esattamente come nel caso del sollevamento combinato, stazionario e ...

Lucrezia Beccari, 17 anni, in testa dopo il corto delle donne - Credit Diego Barbieri. Performance di livello e atmosfera frizzante al PalaTazzoli di Torino dove è andata oggi in scena la prima giorna ...

