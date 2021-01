Pattinaggio artistico: Lara Naki Gutmann vince in rimonta la quarta tappa del Gran Premio Italia (Di domenica 10 gennaio 2021) Tre su tre. Lara Naki Gutmann ha centrato anche la terza uscita stagionale vincendo in rimonta la quarta e ultima tappa del Gran Premio Italia, competizione interna di Pattinaggio artistico in fase di svolgimento questo fine settimana presso il Pala Tazzoli di Torino. La Campionessa Italiana, terza dopo il segmento più breve, ha preso il largo sfoggiando per la prima volta in stagione due elementi eseguiti con significativa qualità, ovvero il triplo lutz (ruotato con un braccio alzato sopra la testa) e il triplo rittberger, completando l’opera con due doppi axel di cui uno agganciato al doppio toeloop, due tripli toeloop (uno combinato con euler/doppio salchow) e un ... Leggi su oasport (Di domenica 10 gennaio 2021) Tre su tre.ha centrato anche la terza uscita stagionalendo inlae ultimadel, competizione interna diin fase di svolgimento questo fine settimana presso il Pala Tazzoli di Torino. La Campionessana, terza dopo il segmento più breve, ha preso il largo sfoggiando per la prima volta in stagione due elementi eseguiti con significativa qualità, ovvero il triplo lutz (ruotato con un braccio alzato sopra la testa) e il triplo rittberger, completando l’opera con due doppi axel di cui uno agganciato al doppio toeloop, due tripli toeloop (uno combinato con euler/doppio salchow) e un ...

