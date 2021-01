Pattinaggio artistico, Gran Premio Italia: i qualificati per le Finali di Bergamo (Di domenica 10 gennaio 2021) La fase di qualificazione del Gran Premio Italia, il circuito interno di Pattinaggio artistico ideato dalla Federazione Italiana Sport Ghiaccio per garantire un minimo di ritmo gara ai componenti della Nazionale maggiore, si è appena conclusa con la tappa di Torino, facendo emergere i nominativi ufficiali dei partecipanti alle Finali che, come da programma, andranno in scena a Bergamo nel mese di febbraio, precisamente sabato 13 e domenica 14. Sul ghiaccio dell’IceLab Arena si daranno battaglia i pattinatori che hanno accumulato più punti nel corso delle quattro tappe; stando alla modalità di qualificazione riportata nel Regolamento ufficiale della rassegna approvato dal Consiglio Federale il 2 ottobre scorso, in campo maschile si fronteggeranno ... Leggi su oasport (Di domenica 10 gennaio 2021) La fase di qualificazione del, il circuito interno diideato dalla Federazionena Sport Ghiaccio per garantire un minimo di ritmo gara ai componenti della Nazionale maggiore, si è appena conclusa con la tappa di Torino, facendo emergere i nominativi ufficiali dei partecipanti alleche, come da programma, andranno in scena anel mese di febbraio, precisamente sabato 13 e domenica 14. Sul ghiaccio dell’IceLab Arena si daranno battaglia i pattinatori che hanno accumulato più punti nel corso delle quattro tappe; stando alla modalità di qualificazione riportata nel Regolamento ufficiale della rassegna approvato dal Consiglio Federale il 2 ottobre scorso, in campo maschile si fronteggeranno ...

