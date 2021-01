Parma | Mister D’Aversa | “Tenuto testa alla Lazio per 60 minuti” (Di domenica 10 gennaio 2021) Roberto D’Aversa commenta la sconfitta subita dalla Lazio per 0-2. Il Parma è stato in partita fino all’ora di gioco ma i tanti infortuni e delle leggerezze difensive hanno permesso… L'articolo Parma Mister D’Aversa “Tenuto testa alla Lazio per 60 minuti” proviene da Meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di domenica 10 gennaio 2021) Robertocommenta la sconfitta subita dper 0-2. Ilè stato in partita fino all’ora di gioco ma i tanti infortuni e delle leggerezze difensive hanno permesso… L'articoloper 60” proviene da Meteoweek.com.

