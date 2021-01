Parma-Lazio | Lazzari | “Tre punti importanti Carichi per il derby”

(Di domenica 10 gennaio 2021) “Sono tremolto, dopo la vittoria con la Fiorentina dovevamo dare continuità ai risultati. Dopo un primo tempo equilibrato, ho cambiato marcia e siamo riusciti a creare tanto. Il risultato è giusto e ci carica ancora di più in vista deldi venerdì contro la Roma”. Lo ha dichiarato l’esterno della, Manuel, dopo la vittoria con il. “Devo recuperare le energie, avevo preso una brutta botta con la Fiorentina, oggi sono stato in dubbio fino alla fine. Sono stato contento di aver aiuto i miei compagni – ha detto il laterale ai microfoni di Sky Sport – abbiamo fatto una grande partita. Adesso affronteremo ilnel migliore dei modi, conosciamo le qualità dell’avversario ma se entriamo in campo con un’intensità e diamo il 100% ...

SuperSportTV : #SerieA - RESULTS: Verona 2-1 Crotone Parma 0-2 Lazio Udinese 1-2 Napoli - SuperSportTV : #SerieA - RESULTS: Atalanta 5-1 Sassuolo Cagliari 1-4 Napoli Fiorentina 0-0 Bologna Genoa 1-1 Lazio Parma 0-3 Tori… - SuperSportTV : #SerieA - RESULTS: Atalanta 3-0 Parma Bologna 2-2 Udinese Crotone 1-3 Roma Lazio 2-1 Fiorentina Sampdoria 2-1 Inte… - RimanemmoTutti : @iuiu87 Credo che il succo del discorso fosse semplicemente che non è servita la miglior Lazio per battere il Parma… - italiaserait : Lazio, tre punti col Parma e Inzaghi esulta: “E mi tengo Caicedo” -

Ultime Notizie dalla rete : Parma Lazio

PALERMO (ITALPRESS) – Dopo la sconfitta contro lo Spezia di mercoledì scorso il Napoli torna al successo e lo fa per 2-1 alla “Dacia Arena” contro l’Udinese di Gotti. Il rigore trasformato da Insigne ...Altra vittoria per la Lazio, che espugna il campo del Parma e mette in cascina tre punti importanti in vista del derby. Prima Luis Alberto porta in vantaggio i biancocelesti, poi Caicedo graffia ...