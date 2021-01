Paresi facciale dopo il vaccino, ricoverata infermiera: è il secondo caso in Italia (Di domenica 10 gennaio 2021) Una infermiera abruzzese a cui è stata somministrata nei giorni scorsi la prima dose di vaccino Pfizer-BioNtech contro il Coronavirus è stata ricoverata per aver sviluppato una lieve Paresi facciale, conosciuta tra gli addetti ai lavori come sindrome di Bell. Ma non ci sarebbe nulla di cui preoccuparsi. A spiegare il perché ci ha pensato direttamente Maurizio Brucchi, direttore sanitario della Asl di Teramo, dove si è verificato il caso, e responsabile delle vaccinazioni, che al Messaggero ha confermato: "C’è stata una reazione avversa ma le sue condizioni sono buone. L’infermiera sta bene. Al momento è ricoverata nel reparto di neurologia per fare degli accertamenti e una Tac. (Continua..) Il ricovero, pur se non necessario, è stato deciso ... Leggi su howtodofor (Di domenica 10 gennaio 2021) Unaabruzzese a cui è stata somministrata nei giorni scorsi la prima dose diPfizer-BioNtech contro il Coronavirus è stataper aver sviluppato una lieve, conosciuta tra gli addetti ai lavori come sindrome di Bell. Ma non ci sarebbe nulla di cui preoccuparsi. A spiegare il perché ci ha pensato direttamente Maurizio Brucchi, direttore sanitario della Asl di Teramo, dove si è verificato il, e responsabile delle vaccinazioni, che al Messaggero ha confermato: "C’è stata una reazione avversa ma le sue condizioni sono buone. L’sta bene. Al momento ènel reparto di neurologia per fare degli accertamenti e una Tac. (Continua..) Il ricovero, pur se non necessario, è stato deciso ...

fanpage : È il secondo caso del genere che si verifica in Abruzzo - GiovanniCalcara : RT @ilgiornale: Un'infermiera è stata ricoverata a Teramo dopo aver ricevuto il vaccino Pfizer con una manifesta sindrome di Bell ma i medi… - gufolibero : Se vi fate il #vaccino e due ore dopo vi viene una paresi facciale sappiate che ci sarà sempre un medico disposto a… - mimmocarriero : RT @Gianlustella: I casi emergono in continuazione. Paresi facciale subito dopo il vaccino. Ma tutto a posto, mi raccomando. Scommet… - PonytaEle : RT @Gianlustella: I casi emergono in continuazione. Paresi facciale subito dopo il vaccino. Ma tutto a posto, mi raccomando. Scommet… -