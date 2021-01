Papà “guerriero” morto | ha perso la battaglia col cancro al cervello

Leggi su ck12

(Di domenica 10 gennaio 2021) La drammatica lotta delnelle scorse ore: halacolal. (screenshot video)La sorella addolorata di un coraggioso padre di due figli gli ha reso un sincero omaggio, descrivendo come ha combattuto coraggiosamente la sua diagnosi terminale di tumore alfino alla fine. Lance Roberts è purtroppomartedì 5 gennaio dopo aver combattuto per anni contro la terribile malattia. Aveva solo 33 anni. Roberts, un padre affettuoso per i suoi due figli piccoli Maisie, di sei anni, e Mason, di 12, si è ammalato il giorno del matrimonio di sua sorella Kimberley Chaplin il 15 settembre 2018, soffrendo di forti mal di testa Ti potrebbe interessare anche -> Chiara ...