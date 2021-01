Papa Francesco | intervista esclusiva | vaccino Covid | aborto | politica e la violenza negli Stati Uniti

(Di domenica 10 gennaio 2021), questa sera, si concederà una lungain onda sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset. L’mondiale del TG5, segna una importantissima svolta affidata al buon Fabio Marchese Ragona, nella residenza Santa Marta in Vaticano.: il, l’e laIl nostro Pontefice parlerà... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Papa Francesco: 'Io credo che eticamente tutti debbano prendere il vaccino, è un'opzione etica, perché tu ti giochi… - Papa Francesco: 'Fare il vaccino è etico. Io lo farò' - Papa Francesco: «Il vaccino anti Covid? È un'opzione etica, io mi sono prenotato: si deve fare»

Lo dice Papa Francesco in un'intervista esclusiva al Tg5 che andrà in onda questa sera, 10 gennaio, alle 20.40. In un colloquio col vaticanista Fabio Marchese Ragona, il Pontefice annuncia che si ...