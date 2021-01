Papa Francesco: 'Il vaccino si deve fare, l'assalto al Congresso Usa mi ha stupito' (Di domenica 10 gennaio 2021) Intervista in esclusiva mondiale al Tg5 di Papa Francesco, in onda domenica 10 gennaio, alle ore 20.40 su Canale 5 e trasmessa in contemporanea anche su Tgcom24 . Nel colloquio con il nostro giornalista Fabio Marchese Ragona, avvenuto nella residenza Santa Marta in Vaticano, il Pontefice argentino ha affrontato vari temi, tra cui: la pandemia, il ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 10 gennaio 2021) Intervista in esclusiva mondiale al Tg5 di, in onda domenica 10 gennaio, alle ore 20.40 su Canale 5 e trasmessa in contemporanea anche su Tgcom24 . Nel colloquio con il nostro giornalista Fabio Marchese Ragona, avvenuto nella residenza Santa Marta in Vaticano, il Pontefice argentino ha affrontato vari temi, tra cui: la pandemia, il ...

RaiNews : Papa Francesco: 'Io credo che eticamente tutti debbano prendere il vaccino, è un'opzione etica, perché tu ti giochi… - HuffPostItalia : Papa Francesco: 'Fare il vaccino è etico. Io lo farò' - Corriere : Papa Francesco: «Il vaccino anti Covid? È un’opzione etica, io mi sono prenotato: si deve fare» - lucadianasite : RT @Manuel_Real_Off: Io sto pensando solo all’intervista di Papa Francesco questa sera in esclusiva mondiale in prima serata su Canale 5 ht… - ACAmbrosiana : RT @chiesadimilano: L’enciclica di papa Francesco #FratelliTutti al centro di appuntamenti in streaming, a partire da giovedì #14gennaio, p… -