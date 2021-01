Pallanuoto | World League 2021 | la Grecia batte il Montenegro 12-7 nella finale della fase europea

Leggi su oasport

(Di domenica 10 gennaio 2021) Lacontinentaledimaschile è terminata a Debrecen, in Ungheria. L’Italia ha staccato l’ultimo pass a disposizione (lo avevano ottenuto ieri) per la Super Final di Tbilisi, in Georgia, prevista dal 26 giugno al 2 luglio. Lacontinentale va alla, che supera nettamente il, battuto con il punteggio di 12-7, mentre l’Italia è terza e va a Tbilisindo la Spagna per 9-8. Per quanto concerne le posizioni di rincalzo, la Serbia arpiona il quinto posto superando i padroni di casa dell’Ungheria per 9-7, mentre la Croazia passeggia ...