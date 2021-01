Pallanuoto, World League 2021: Italia-Spagna 9-8. Settebello qualificato alla Super Final (Di domenica 10 gennaio 2021) La fase Finale continentale della World League di Pallanuoto maschile sorride all’Italia: a Debrecen, in Ungheria, il Settebello Supera la Spagna per 9-8 nella Finale per il terzo posto, e strappa agli iberici l’ultimo biglietto a disposizione per la Super Final. Nel primo quarto parte forte l’Italia, subito in gol con Echenique dopo 32?, poi a ruota arriva il bis di Di Fulvio in Superiorità. La Spagna però rientra con Mallarach, che mette a segno una doppietta in poco più di un minuto, riacciuffando gli azzurri sul 2-2. La seconda frazione vede le difese prevalere sugli attacchi, con la Spagna che ... Leggi su oasport (Di domenica 10 gennaio 2021) La fasee continentale delladimaschile sorride all’: a Debrecen, in Ungheria, ila laper 9-8 nellae per il terzo posto, e strappa agli iberici l’ultimo biglietto a disposizione per la. Nel primo quarto parte forte l’, subito in gol con Echenique dopo 32?, poi a ruota arriva il bis di Di Fulvio iniorità. Laperò rientra con Mrach, che mette a segno una doppietta in poco più di un minuto, riacciuffando gli azzurri sul 2-2. La seconda frazione vede le difese prevalere sugli attacchi, con lache ...

