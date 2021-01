Pallanuoto | Sandro Campagna | “La qualificazione ci farà giocare sei partite importanti prima delle Olimpiadi”

Leggi su oasport

(Di domenica 10 gennaio 2021) La fase finale continentale della World League dimaschile in corso a Debrecen, in Ungheria, ha visto l’Italia staccare il terzo ed ultimo pass per la Super Final di Tbilisi, prevista dal 26 giugno al 2 luglio. Il Settebello raggiunge così Montenegro e Grecia, qualificate ieri, assieme alla Georgia, Paese ospitante della manifestazione. Così il CT azzurro,, al sito federale: “Mi è piaciuta la doppia reazione dopo la partita di ieri, dove avevamo giocato un match non alla nostra altezza, e poi dopo il secondo tempo di oggi, dove ho cercato di dare coraggio ai ragazzi, perché stavamo giocando bene e dovevamo aggiustare alcune cose“. Conclude il tecnico del Settebello: “Nel terzo tempo si è visto il nostro gioco e lo abbiamo vinto di due gol di scarto. Echenique l’avevo preservato perché aveva due falli e nel ...