Pallamano, Qualificazioni Europei 2022: Italia sconfitta dalla Lettonia, ma il sogno continua (Di domenica 10 gennaio 2021) E’ arrivata la seconda sconfitta per l’Italia nelle Qualificazioni agli Europei di Pallamano maschile 2022, con gli azzurri che a Valmiera hanno ceduto 31-29 alla Lettonia, al termine di una sfida tutta in rincorsa, dove la Nazionale ha più volte rischiato addirittura la vittoria, mollando la presa negli ultimi minuti, al cospetto di un ritrovato Dainis Kristopans, decisivo per le sorti dei suoi. Prime fasi di gioco in cui Kristopans ha trascinato i suoi al primo mini-allungo sul 3-1, prontamente pareggiato dai gol di Michele Skatar e Davide Bulzamini. Proprio il terzino del Cuenca ha avuto l’ingrato compito di contenere il gigante lettone, che col passare del tempo ha invece trovato supporto dal pivot Ignars Dude, che si è sempre fatto trovare pronto ... Leggi su oasport (Di domenica 10 gennaio 2021) E’ arrivata la secondaper l’nelleaglidimaschile, con gli azzurri che a Valmiera hanno ceduto 31-29 alla, al termine di una sfida tutta in rincorsa, dove la Nazionale ha più volte rischiato addirittura la vittoria, mollando la presa negli ultimi minuti, al cospetto di un ritrovato Dainis Kristopans, decisivo per le sorti dei suoi. Prime fasi di gioco in cui Kristopans ha trascinato i suoi al primo mini-allungo sul 3-1, prontamente pareggiato dai gol di Michele Skatar e Davide Bulzamini. Proprio il terzino del Cuenca ha avuto l’ingrato compito di contenere il gigante lettone, che col passare del tempo ha invece trovato supporto dal pivot Ignars Dude, che si è sempre fatto trovare pronto ...

zazoomblog : LIVE – Lettonia-Italia 17-16 pallamano Qualificazioni Europei 2022: aggiornamenti in DIRETTA - #Lettonia-Italia #17… - sportface2016 : #Pallamano Pesante sconfitta dell'#Italia in casa della #Lettonia - zazoomblog : LIVE – Lettonia-Italia 7-6 pallamano Qualificazioni Europei 2022: aggiornamenti in DIRETTA - #Lettonia-Italia… - OA_Sport : #PALLAMANO L'Italia in Lettonia vuol continuare il sogno di essere parte della rassegna continentale nel 2022! La p… - kekkobrakko : Pallamano, qualificazioni Euro 2022: tutto pronto per Lettonia – Italia a Valmiera -