Pagelle di Parma-Lazio 0-2 | Lazzari | che spinta 7; magic Caicedo non si ferma più 7 | 5

(Di domenica 10 gennaio 2021) Ecco ledi, conin grande evidenza eche cresce di partita in partita. Applausi anche per i miracoli di Reina. REINA 7 Miracoloso e decisivo, con la gara ancora ...

Ecco le pagelle di Parma-Lazio, con Caicedo in grande evidenza e Lazzari che cresce di partita in partita. Applausi anche per i miracoli di Reina. REINA 7 Miracoloso ...Al 55' Luis Alberto va in gol su assist di un travolgente Lazzari. RETI: 10' st Luis Alberto, 22' st Caicedo. LAZIO (3-5-2): Reina 6.5; Luiz Felipe 6.5, Acerbi 6, Radu 6; Lazzari 7 (39' st Patric sv), ...