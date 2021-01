Ospedali sotto pressione | temiamo il peggio L' allarme dei medici

Leggi su huffingtonpost

(Di domenica 10 gennaio 2021) Negliitaliani il Covid non ha mai allentato la presa e nelle prossime settimane la situazione potrebbe precipitare. E’ il timore degli operatori in trincea, daid’urgenza agli infermieri, che sono convinti che l’Italia sia solo in ritardo di qualche settimana rispetto agli altri Paesi europei sull’andamento della curva epidemica.“Se avremo una ripresa dei contagi nella prossima settimana andremo di nuovo alla saturazione del sistemaero. Il calo dei contagi è molto più lento oggi rispetto alla prima ondata e nell’ultima settimana si è notato una ripresa per quanto riguarda ordinari di malati Covid sia di quelli critici”, commenta all’AGI Carlo Palermo, segretario dell’associazioneeri Anaao.“Siamo ancora sulla soglia dell’occupazione critica. E il pericolo di ...