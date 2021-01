Oroscopo di Paolo Fox dall’11 al 17 Gennaio | previsioni della settimana

(Di domenica 10 gennaio 2021)Fox ci fornisce ledal punto di vista astrologico con i suoi consigli. Vediamoli insieme. Ariete Verso la metàpotreste essere interessati da un momento di agitazione. Per le storie nate adesso, potrebbero farsi importanti ma ci sarebbe bisogno di maggiori garanzie. Nel mondo del lavoro, chi era in attesa di una risposta ci sarà un cambiamento in positivo. Toro Se hai cominciato da poco una storia andrà bene, anche se ultimamente il tuo senso critico ha preso il sopravvento e sei stato polemico anche nei rapporti amorosi. Se invece vuoi dare una nuova vita ad un rapporto potrà contare sulla posizione favorevole di Venere. Gemelli Ci sono per te delle buone prospettive soprattutto se hai un partner. Insieme allampersona che ami ti ...

