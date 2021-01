Odissea senza fine per il Real Madrid: la neve blocca il ritorno a casa (Di domenica 10 gennaio 2021) La tempesta Filomena rischia di diventare protagonista indiscussa nella Liga. Infatti, la nevicata ha già costretto l'Atletico Madrid capolista a rinviare la sfida contro l'Athletic Bilbao e a rivedere il suo calendario. Ora la gran quantità di neve potrebbe condizionare anche i prossimi giorni del Real Madrid. I Blancos, reduci dal pari per 0-0 contro l'Osasuna, sono ancora bloccati a Pamplona a causa dell'impossibilità di tornare nella capitale. Una situazione surReale. Secondo quanto riportato da Marca, infatti, i Blancos hanno valutato tutte le opzioni per fare ritorno a casa, ma il maltempo li ha indotti a rimanere nei Paesi Baschi fino a giovedì, quando è prevista la sfida di Supercoppa di Spagna contro l'Athletic Bilbao. L'idea sarebbe quella di ... Leggi su itasportpress (Di domenica 10 gennaio 2021) La tempesta Filomena rischia di diventare protagonista indiscussa nella Liga. Infatti, la nevicata ha già costretto l'Atleticocapolista a rinviare la sfida contro l'Athletic Bilbao e a rivedere il suo calendario. Ora la gran quantità dipotrebbe condizionare anche i prossimi giorni del. I Blancos, reduci dal pari per 0-0 contro l'Osasuna, sono ancorati a Pamplona a causa dell'impossibilità di tornare nella capitale. Una situazione sure. Secondo quanto riportato da Marca, infatti, i Blancos hanno valutato tutte le opzioni per fare, ma il maltempo li ha indotti a rimanere nei Paesi Baschi fino a giovedì, quando è prevista la sfida di Supercoppa di Spagna contro l'Athletic Bilbao. L'idea sarebbe quella di ...

ItaSportPress : Odissea senza fine per il Real Madrid: la neve blocca il ritorno a casa - - Luv23829401 : Sono sconcertata. Siamo alla follia. E' un profondo errore paragonare le opere antiche ai giorni nostri, anzi, è pr… - shinjibbr : le seconde, ma le prime ci stanno se tipo si vuole passare del tempo insieme senza scrivere l’Odissea - TOSADORIDANIELA : RT @pulcepalma: Mia figlia prigioniera di #Filomena #Madrid #Neve trasferita stanotte in autobus dall'aeroporto in un hotel. Non sa per qua… - Agricolturabio1 : RT @pulcepalma: Mia figlia prigioniera di #Filomena #Madrid #Neve trasferita stanotte in autobus dall'aeroporto in un hotel. Non sa per qua… -

Ultime Notizie dalla rete : Odissea senza 24 ore senza gas, l'odissea (a lieto fine) di una famiglia aquilana Il Capoluogo La Uil Rieti su Asm: «Regnini disattende gli accordi sindacali, presentati ricorsi al Tribunale del Lavoro»

RIETI - «Prosegue senza sosta l’odissea di alcuni lavoratori dell’Azienda servizi municipalizzata di Rieti. Sono ormai due anni che gli impegni e gli accordi sottoscritti ...

ASM, UIL Rieti: “Regnini disattende gli accordi sindacali. Presentati ricorsi al Tribunale del Lavoro”

“Prosegue senza sosta l’odissea di alcuni lavoratori dell’Azienda servizi municipalizzata di Rieti. Sono ormai due anni che gli impegni e gli accordi sottoscritti dal Presidente Vincenzo Regnini resta ...

RIETI - «Prosegue senza sosta l’odissea di alcuni lavoratori dell’Azienda servizi municipalizzata di Rieti. Sono ormai due anni che gli impegni e gli accordi sottoscritti ...“Prosegue senza sosta l’odissea di alcuni lavoratori dell’Azienda servizi municipalizzata di Rieti. Sono ormai due anni che gli impegni e gli accordi sottoscritti dal Presidente Vincenzo Regnini resta ...