Nuovo lockdown in Cina | si tenta di isolare i due nuovi focolai di Covid – 19

(Di domenica 10 gennaio 2021) Lasi trova costretta a imporre unnelle due città in cui sono scoppiati duedi Coronavirus: l’obiettivo è proteggere Pechino. Due nuove città sono state chiuse da untotale: sono le città che ospitano il maggior numero dicasi di– 19 individuati dalle autorità sanitarie della Repubblica Popolare Cinese. Le due L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

CandianiStefano : Terminato vertice #Conte, #maggioranza e #Cts: ascoltato scienziati, Conte ha convinto che è necessario mantenere… - NicolaPorro : Perché dobbiamo ribellarci al nuovo #lockdown, #Renzi che (forse) fa sul serio, il bagno di sangue delle cartelle e… - Agenzia_Ansa : #Covid, il premier britannico Boris Johnson ha annunciato un nuovo lockdown nazionale #ANSA - krystalkarma09 : Prevedo già un nuovo Hoshi Lockdown let's go - FrancoMusiani : RT @giunbia: Comincio a sentire i primi racconti 'Ci siamo infettati a capodanno a cena' Comincio a leggere i primi tweet 'Ero a pranzo da… -

Ultime Notizie dalla rete : Nuovo lockdown

QuiFinanza

Salute mentale, alimentazione e moda green, cashless. Gli obiettivi di innovazione e ricerca per il nuovo anno ...UN ALTRO MESE DI RESTRIZIONI E DIVIETI- Dopo il 16 gennaio, restrizioni ancora maggiori e non per un tempo limitato: Repubblica parla di 4 settimane di durata, con coprifuoco alle 22, bar e ristoranti ...