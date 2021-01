Nuovo Dpcm, vertice Conte-maggioranza: in arrivo nuove misure. Ipotesi stop all'asporto alle 18 (Di domenica 10 gennaio 2021) Nuovo Dpcm. Il presidente del consiglio Giuseppe Conte ha convocato alle 17 di oggi, domenica 10 gennaio, i capi delegazione della maggioranza in vista dei nuovi provvedimenti per il... Leggi su ilmessaggero (Di domenica 10 gennaio 2021). Il presidente del consiglio Giuseppeha convocato17 di oggi, domenica 10 gennaio, i capi delegazione dellain vista dei nuovi provvedimenti per il...

sole24ore : Crescono i contagi, stretta in arrivo con il nuovo Dpcm - MediasetTgcom24 : Covid: Conte riunisce alle 17 capi delegazione per nuovo Dpcm - ricpuglisi : Secondo il solito retroscena di Guerzoni e Sarzanini il CTS ha in mente di cambiare ANCORA UNA VOLTA i criteri che… - MiTomorrow : Il Governo si appresta a varare un nuovo provvedimento anti-Covid: le ipotesi al vaglio ? #dpcm #incontro #asporto… - FrancescaNimo : RT @rtl1025: ?? Al termine della riunione con i capi delegazione per l'elaborazione di un nuovo #Dpcm, il premier #Conte conferma il #coprif… -