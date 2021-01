Nuovo Dpcm, il Governo vuole l’Italia chiusa l’Italia fino a marzo, dopo si vedrà (Di domenica 10 gennaio 2021) Prende corpo il Nuovo Dpcm del Governo che andrà in vigore dal 16 gennaio. La stretta per il peggioramento dei dati sul Covid è stata decisa dopo quasi due ore di riunione del premier Giuseppe Conte con i capi delegazione della Maggioranza sul provvedimento che sostituirà quello in scadenza. Domani il vertice con le Regioni. L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di domenica 10 gennaio 2021) Prende corpo ildelche andrà in vigore dal 16 gennaio. La stretta per il peggioramento dei dati sul Covid è stata decisaquasi due ore di riunione del premier Giuseppe Conte con i capi delegazione della Maggioranza sul provvedimento che sostituirà quello in scadenza. Domani il vertice con le Regioni. L'articolo proviene da Leggilo.org.

