Nuovo dpcm e nuove strette in arrivo: weekend arancioni, coprifuoco e zone bianche (Di domenica 10 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSi aprirà domani la settimana che porterà al Nuovo dpcm. Gli incontri, intanto, sono già cominciati. Il premier Giuseppe Conte ha visto i capi delegazione quest’oggi e domani mattina, alle 10:30, si confronterà con i governatori delle Regioni. Emergono, intanto, quelle che sono le prime idee che dovranno essere ratificate in base a scadenze ben precise. Entro il 15 gennaio il Nuovo dpcm dovrà essere approvato in maniera definitiva, in modo da entrare in vigore il giorno successivo, ma già mercoledì 13 dovrà essere illustrato dal ministro della salute Roberto Speranza. La prima mossa del governo dovrebbe essere quella di estendere lo stato di emergenza, attualmente in vigore fino al termine di gennaio, prorogandolo al 31 giugno 2021. Si andrà avanti con il sistema dei colori, anche se ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 10 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSi aprirà domani la settimana che porterà al. Gli incontri, intanto, sono già cominciati. Il premier Giuseppe Conte ha visto i capi delegazione quest’oggi e domani mattina, alle 10:30, si confronterà con i governatori delle Regioni. Emergono, intanto, quelle che sono le prime idee che dovranno essere ratificate in base a scadenze ben precise. Entro il 15 gennaio ildovrà essere approvato in maniera definitiva, in modo da entrare in vigore il giorno successivo, ma già mercoledì 13 dovrà essere illustrato dal ministro della salute Roberto Speranza. La prima mossa del governo dovrebbe essere quella di estendere lo stato di emergenza, attualmente in vigore fino al termine di gennaio, prorogandolo al 31 giugno 2021. Si andrà avanti con il sistema dei colori, anche se ...

