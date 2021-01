Nuovo Dpcm, cambiano le regole della zona rossa: da quando potrà scattare (Di domenica 10 gennaio 2021) Nei prossimi giorni si terrà il Consiglio dei Ministri che dovrà varare le nuove misure e regole dal 16 gennaio in poi. Nell’attesa, è stato introdotto un “Dpcm ponte” che ha portato alla zona arancione nel weekend 9-10 e allo blocco degli spostamenti tra Regioni. Nel Nuovo Dpcm, però, potrebbero venire introdotte regole e parametri più severi per quanto riguarda le nuove zone rosse, atte a contenere in modo drastico i contagi dell’emergenza Coronavirus. Zone rosse, cambiano i parametri Il primo passo fondamentale sarà l’incontro, previsto per lunedì 11 gennaio, tra il Ministro Boccia e le Regioni, tra cui quelle che da lunedì resteranno in fascia arancione – Calabria, Emilia Romagna, Lombardia, Sicilia e Veneto. L’aumento dei contagi e il sostanziale stallo ... Leggi su thesocialpost (Di domenica 10 gennaio 2021) Nei prossimi giorni si terrà il Consiglio dei Ministri che dovrà varare le nuove misure edal 16 gennaio in poi. Nell’attesa, è stato introdotto un “ponte” che ha portato allaarancione nel weekend 9-10 e allo blocco degli spostamenti tra Regioni. Nel, però, potrebbero venire introdottee parametri più severi per quanto riguarda le nuove zone rosse, atte a contenere in modo drastico i contagi dell’emergenza Coronavirus. Zone rosse,i parametri Il primo passo fondamentale sarà l’incontro, previsto per lunedì 11 gennaio, tra il Ministro Boccia e le Regioni, tra cui quelle che da lunedì resteranno in fascia arancione – Calabria, Emilia Romagna, Lombardia, Sicilia e Veneto. L’aumento dei contagi e il sostanziale stallo ...

sole24ore : Crescono i contagi, stretta in arrivo con il nuovo Dpcm - ricpuglisi : Secondo il solito retroscena di Guerzoni e Sarzanini il CTS ha in mente di cambiare ANCORA UNA VOLTA i criteri che… - rtl1025 : ?? La nuova ordinanza che vede il passaggio in area arancione di #Calabria, #EmiliaRomagna, #Lombardia, #Sicilia e… - bettadigiulio : RT @Adnkronos: Nuovo #Dpcm, ipotesi #ZonaRossa automatica - CDNewsCalabria : Nuovo Dpcm il 16 gennaio: nuovi criteri e proroga stato d’emergenza -