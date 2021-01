Nuovo Dpcm, arriva la zona bianca? Confermato il coprifuoco alle 22. Per i bar ipotesi stop asporto dopo le 18 (Di domenica 10 gennaio 2021) Terminata intorno alle 20 la riunione tra i capi delegazione e il premier Giuseppe Conte e il ministro Francesco Boccia. Sul tavolo, due nuovi provvedimenti – saranno probabilmente un decreto legge e un Dpcm che dovrebbe entrare in vigore dal 16 gennaio – con le nuove restrizioni per il contrasto all’emergenza sanitaria provocata dalla pandemia da Coronavirus nel Paese. Martedì, invece, ci sarà il consiglio dei ministri sul Recovery Plan, mentre sulla crisi di governo il premier Conte sembra tendere la mano a Italia Viva. Secondo le anticipazioni Ansa, al vertice sarebbe stato Confermato il coprifuoco alle 22. Spunta poi l’ipotesi di una zona bianca oltre al divieto di spostamenti anche tra Regioni “gialle” che potrebbe essere ... Leggi su open.online (Di domenica 10 gennaio 2021) Terminata intorno20 la riunione tra i capi delegazione e il premier Giuseppe Conte e il ministro Francesco Boccia. Sul tavolo, due nuovi provvedimenti – saranno probabilmente un decreto legge e unche dovrebbe entrare in vigore dal 16 gennaio – con le nuove restrizioni per il contrasto all’emergenza sanitaria provocata dalla pandemia da Coronavirus nel Paese. Martedì, invece, ci sarà il consiglio dei ministri sul Recovery Plan, mentre sulla crisi di governo il premier Conte sembra tendere la mano a Italia Viva. Secondo le anticipazioni Ansa, al vertice sarebbe statoil22. Spunta poi l’di unaoltre al divieto di spostamenti anche tra Regioni “gi” che potrebbe essere ...

rtl1025 : ?? Al termine della riunione con i capi delegazione per l'elaborazione di un nuovo #Dpcm, il premier #Conte conferma… - sole24ore : Crescono i contagi, stretta in arrivo con il nuovo Dpcm - MediasetTgcom24 : Covid: Conte riunisce alle 17 capi delegazione per nuovo Dpcm - italiachemerita : MERITOCRAZIA ITALIA ???? Comunicato: NUOVO DPCM–NON APRITE LE SCUOLE SENZA UN PIANO TRASPORTI Il rapido aumento de… - Eteres4 : RT @Adnkronos: #Nuovodpcm, impianti sci restano chiusi -