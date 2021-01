Nuovo Dpcm 16 gennaio: anticipazioni/ Regole zona rossa e bianca, cosa cambierà (Di domenica 10 gennaio 2021) Nuovo Dpcm dal 16 gennaio: tutte le anticipazioni, le norme e i divieti. Nuove Regole su zona rossa, novità sulla fascia bianca: cosa cambierà Leggi su ilsussidiario (Di domenica 10 gennaio 2021)dal 16: tutte le, le norme e i divieti. Nuovesu, novità sulla fascia

sole24ore : Crescono i contagi, stretta in arrivo con il nuovo Dpcm - ricpuglisi : Secondo il solito retroscena di Guerzoni e Sarzanini il CTS ha in mente di cambiare ANCORA UNA VOLTA i criteri che… - repubblica : Nuovo Dpcm, ecco i divieti dal 16 gennaio. Stretta sui criteri, la proposta Iss: zona rossa con 250 casi ogni 100 m… - camposasco : RT @francescatotolo: È chiaro che l’ultimo #Dpcm è stato una pagliacciata politica che non ha abbassato la curva dei contagi, causando solo… - enzono16 : RT @francescatotolo: È chiaro che l’ultimo #Dpcm è stato una pagliacciata politica che non ha abbassato la curva dei contagi, causando solo… -

Ultime Notizie dalla rete : Nuovo Dpcm Nuovo Dpcm 16 gennaio e zona rossa: regole più dure, la Lombardia in bilico IL GIORNO Covid: verso nuovo DPCM, ecco quali Regioni rischiano la zona rossa

Il nuovo Dpcm che cambierà le regole per la zona rossa, arancione e gialla e le restrizioni per i cittadini avrà un nuovo indicatore che porterà la stretta nei territori, oltre all’indice di contagio ...

Covid: Nuovi parametri e stretta, verso la proroga dello stato di emergenza. Domani il vertice Governo-Regioni sul nuovo Dpcm (6)

Il ministro per gli Affari Regionali Francesco Boccia ha convocato per lunedì mattina una riunione con Regioni, Anci e Upi con all'ordine del giorno le misure peril nuovo Dpcm che entrerà in vigore il ...

Il nuovo Dpcm che cambierà le regole per la zona rossa, arancione e gialla e le restrizioni per i cittadini avrà un nuovo indicatore che porterà la stretta nei territori, oltre all’indice di contagio ...Il ministro per gli Affari Regionali Francesco Boccia ha convocato per lunedì mattina una riunione con Regioni, Anci e Upi con all'ordine del giorno le misure peril nuovo Dpcm che entrerà in vigore il ...