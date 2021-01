Nuovo decreto, ipotesi: ancora coprifuoco alle 22, zone bianche Conferma del divieto di spostamento fra regioni anche gialle (Di domenica 10 gennaio 2021) Riunione fra il presidente del Consiglio e i capidelegazione del governo, dal pomeriggio. C’è da mettere a punto il decreto che dovrà andare in vigore dal 16 gennaio in luogo di quello vigente. Prime ipotesi: rafforzamento delle restrizioni ma anche l’istituzione di zone bianche per le aree del Paese meno gravate dal corona virus. Divieti di spostamento fra regioni anche in fascia gialla e coprifuoco alle 22. La determinazione dei parametri avverrà nei prossimi giorni, anche dal confronto con le regioni e gli organismi scientifici. L'articolo Nuovo decreto, ipotesi: ... Leggi su noinotizie (Di domenica 10 gennaio 2021) Riunione fra il presidente del Consiglio e i capidelegazione del governo, dal pomeriggio. C’è da mettere a punto ilche dovrà andare in vigore dal 16 gennaio in luogo di quello vigente. Prime: rafforzamento delle restrizioni mal’istituzione diper le aree del Paese meno gravate dal corona virus. Divieti difrain fascia gialla e22. La determinazione dei parametri avverrà nei prossimi giorni,dal confronto con lee gli organismi scientifici. L'articolo: ...

