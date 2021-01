Norvegia | un e-book per investire nel settore degli idrocarburi

Leggi su ildenaro

(Di domenica 10 gennaio 2021) Nell’ambito delle attività di promozione delle esportazioni italiane in, l’Ambasciata d’Italia a Oslo, in collaborazione con l’ICE, ha pubblicato un nuovo e-dedicato al più importanteeconomico della, quello dell’oil & gas. E’ una pubblicazione destinata ad esportatori ed investitori italiani potenzialmente interessati al mercato norvegese. L’e-contiene informazioni e dati approfonditi ed aggiornati per conoscere la situazione e le prospettive del mercato oil & gas in, sui meccanismi per entrarvi e sulle opportunità di investimento. L’e-si può scaricare a questo link. L'articolo proviene da Ildenaro.it.