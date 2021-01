Non solo Covid, in Francia strage di anatre, abbattute oltre 400mila: è allarme per influenza aviaria (Di domenica 10 gennaio 2021) Alessandro Nunziati La Francia sta fronteggiando un’influenza aviaria altamente patogena di tipo H5N8, che ha già obbligato le autorità ad abbattere oltre 400mila anatre e a decretare la morte di altre migliaia di esemplari nei prossimi giorni. Il virus ormai è fuori controllo nel Sud-Ovest del Paese. Ancora centinaia di migliaia di anatre verranno abbattute L’influenza è dilagata nella regione per eccellenza di allevamento delle anatre, le Landes, dove sono stati attuati abbattimenti preventivi di massa. Dal 24 dicembre almeno 400mila uccelli sono stati abbattuti e “altre centinaia di migliaia” lo saranno nei prossimi giorni, come deciso dal governo, come scrive anche Libération. “Dobbiamo ... Leggi su improntaunika (Di domenica 10 gennaio 2021) Alessandro Nunziati Lasta fronteggiando un’altamente patogena di tipo H5N8, che ha già obbligato le autorità ad abbatteree a decretare la morte di altre migliaia di esemplari nei prossimi giorni. Il virus ormai è fuori controllo nel Sud-Ovest del Paese. Ancora centinaia di migliaia diverrannoL’è dilagata nella regione per eccellenza di allevamento delle, le Landes, dove sono stati attuati abbattimenti preventivi di massa. Dal 24 dicembre almenouccelli sono stati abbattuti e “altre centinaia di migliaia” lo saranno nei prossimi giorni, come deciso dal governo, come scrive anche Libération. “Dobbiamo ...

TeresaBellanova : Vogliamo il testo completo del Recovery Plan. Voi sottoscrivereste un mutuo di casa leggendo solo il riassunto o vo… - AlbertoBagnai : Ovviamente all’epoca non sapevo che mi sarebbe stata offerta una candidatura. Sapevo però quale poteva essere un bu… - fabiochiusi : Sei cose a partire dal ban di Trump, su libertà di espressione e violenza, sui social e non solo. - tommixzorzi : viperelle che ritwittano dicendo di essere state vicino a tommaso anche dopo la nomination a stefania, ma io ho le… - SilviaTassinari : @emanuela_bagoi Io mi sono autoquarantenata a metá ottobre per la paura di prendere qualcosa e passarlo ai miei, tr… -

Ultime Notizie dalla rete : Non solo Non solo paura e sdegno sui social per l'assalto a Capitol Hill AGI - Agenzia Giornalistica Italia Meteo: NUOVA SETTIMANA, da Lunedì non solo ultimi TEMPORALI, ma anche VENTI GELIDI e sempre più FREDDO. TENDENZA

TENDENZA. Nuova settimana con ultimi temporali. Andiamo con ordine e vediamo quale sarà nel dettaglio la tendenza del tempo per i prossimi giorni. Meteo: NUOVA SETTIMANA, da Lunedì non solo ultimi TEM ...

Non solo Covid, in Francia strage di anatre, abbattute oltre 400mila: è allarme per influenza aviaria

La Francia sta fronteggiando un'influenza aviaria altamente patogena di tipo H5N8, che ha già obbligato le autorità ad abbattere oltre 400mila anatre e a ...

TENDENZA. Nuova settimana con ultimi temporali. Andiamo con ordine e vediamo quale sarà nel dettaglio la tendenza del tempo per i prossimi giorni. Meteo: NUOVA SETTIMANA, da Lunedì non solo ultimi TEM ...La Francia sta fronteggiando un'influenza aviaria altamente patogena di tipo H5N8, che ha già obbligato le autorità ad abbattere oltre 400mila anatre e a ...