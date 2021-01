"Non è stato facile". Diaco sparito dalla tv: una drammatica ammissione dalla Venier (Di domenica 10 gennaio 2021) A Domenica In del 10 dicembre anche Pierluigi Diaco. Mara Venier a proposito del conduttore ha rivelato: “Eri un po' tormentato”. Diaco infatti dopo Io e Te, andato in onda in estate, con Katia Ricciarelli e Santino Fiorillo, non è più stato in televisione. La motivazione? Presto detto: “Non è stato facile fare un programma durante la pandemia. Ho incassato il colpo e la mia serenità è venuta meno”, ha ammesso alle telecamere di Rai 1. Ma ora il conduttore torna in onda con un programma tutto nuovo. Si tratta di Ti sento. “Dal 19 gennaio in seconda serata” ha spiegato sulla trasmissione di Rai 2, è una follia. Programma di ciclorama, proiezioni, un artista che dipinge sull'acqua, un ospite e tanti contributi audio. Andremo in onda fino a marzo e il primo ospite è Roberto ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 10 gennaio 2021) A Domenica In del 10 dicembre anche Pierluigi. Maraa proposito del conduttore ha rivelato: “Eri un po' tormentato”.infatti dopo Io e Te, andato in onda in estate, con Katia Ricciarelli e Santino Fiorillo, non è piùin televisione. La motivazione? Presto detto: “Non èfare un programma durante la pandemia. Ho incassato il colpo e la mia serenità è venuta meno”, ha ammesso alle telecamere di Rai 1. Ma ora il conduttore torna in onda con un programma tutto nuovo. Si tratta di Ti sento. “Dal 19 gennaio in seconda serata” ha spiegato sulla trasmissione di Rai 2, è una follia. Programma di ciclorama, proiezioni, un artista che dipinge sull'acqua, un ospite e tanti contributi audio. Andremo in onda fino a marzo e il primo ospite è Roberto ...

