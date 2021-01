No, Jake Angeli non ha origini italiane come tutti i giornali avevano sottolineato (Di domenica 10 gennaio 2021) Ecco, ci siamo. L’ennesimo articolo costruito sul nulla che è stato smentito. Jake Angeli, l’ormai noto manifestante con le corna e sciamano di QAnon, non ha nemmeno l’ombra di sangue italiano nelle vene. Perché si è cominciato a dire che fosse così? Per il suo cognome, Angeli, palesemente italiano. Peccato solo che il legame con l’Italia di Jake Angeli – sfruttando il quale sono fioccati moltissimi meme – non sia mai stato confermato e, anzi, risulta essere smentito dalle indagini che hanno portato al suo arresto. LGGI ANCHE >>> Il post della Meloni sulla chiusura dei social di Trump che la fa sembrare un’altra storia Jake Angeli origini italiane: smentita la supposizione Chansley. pic.twitter.com/FRGM4tDVSM — Luca Sofri ... Leggi su giornalettismo (Di domenica 10 gennaio 2021) Ecco, ci siamo. L’ennesimo articolo costruito sul nulla che è stato smentito., l’ormai noto manifestante con le corna e sciamano di QAnon, non ha nemmeno l’ombra di sangue italiano nelle vene. Perché si è cominciato a dire che fosse così? Per il suo cognome,, palesemente italiano. Peccato solo che il legame con l’Italia di– sfruttando il quale sono fioccati moltissimi meme – non sia mai stato confermato e, anzi, risulta essere smentito dalle indagini che hanno portato al suo arresto. LGGI ANCHE >>> Il post della Meloni sulla chiusura dei social di Trump che la fa sembrare un’altra storia: smentita la supposizione Chansley. pic.twitter.com/FRGM4tDVSM — Luca Sofri ...

